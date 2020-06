Spider-Man, tornerà J. Jonah Jameson? Risponde il mitico J. K. Simmons

News Cinema

Dopo Spider-Man: Far From Home, i fan ora pretendono che quello di J. Jonah Jameson non sia solo un cammeo. J. K. Simmons si esprime a riguardo.

Chi non ha dimenticato la trilogia di Spider-Man firmata da Sam Raimi è rimasto legato al J. Jonah Jameson interpretato da un esplosivo J. K. Simmons: sicuramente gli appassionati del mondo Marvel avranno gioito al cammeo dell'attore nei titoli di coda di Spider-Man: Far From Home, ma ci domandiamo tutti quando e come J. Jonah Jameson e J. K. Simmons torneranno in azione nel Marvel Cinematic Universe.

Chiacchierandone al Jess Cagle Show, l'attore si è sforzato di rivelare qualcosa, forse incrinando le volontà di marketing di Marvel-Disney-Sony... tornerà?

Beh, sì. Questa è la risposta breve. C'è un futuro per J. Jonah Jameson dopo una pausa di diversi anni. Naturalmente, sapete che mi sono mostrato molto brevemente a quelli che sono stati abbastanza saggi da rimanere a vedere i titoli di Spider-Man Far From Home... c'è un'altra apparizione di JJJ in arrivo, e da quel che sento se ne pianifica un'altra ancora. Quindi si spera che JJJ non sparisca mai più.