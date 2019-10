Spider-Man, riaffiora un film sui Sinister Six?

News Cinema

Lo suggerisce la producer Sony Amy Pascal nei contenuti extra dell'edizione casalinga di Far From Home.

Sono almeno cinque anni che nel mondo di Spider-Man targato Sony aleggia l'idea di un film sui Sinister Six, i Sinistri Sei, organizzazione di supercattivi dediti alla soppressione del Tessiragnatele (il nucleo originale, poi modificatosi nel tempo, era capitanato dal Doctor Octopus). Quando ancora la major non si era accordata con i Marvel Studios per il reboot di Spidey con Tom Holland, il progetto era diventato quasi realtà per la regia di Drew Goddard, insieme al film su Venom, che come sappiamo si è invece concretizzato con successo.

Le speranza per un lungometraggio sui Sinister Six è riaffiorata nelle ultime ore: qualcuno ha notato che nei contenuti extra dell'edizione home video di Spider-Man Far From Home (in Italia dal 5 novembre), la storica producer della Sony Amy Pascal si è fatta scappare quanto segue...

"Tutti questi cattivi che abbiamo nel nostro universo son proprio quelli che fanno parte dei Sinistri Sei. Qualcosa ne potrebbe venire fuori."