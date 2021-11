Spider-Man No Way Home: Tom Holland ringrazia tutti i fan per la sua carriera da supereroe

News Cinema

Il nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home è stato postato anche da Tom Holland sul suo account Instagram. L'attore ne ha approfittato per ringraziare tutti.

Alcune ore fa è stato diffuso il nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home che ha ampliato proprio quello che aveva fiutato nel trailer precedente. I cattivi in arrivo dagli universi paralleli si vedono tutti chiaramente: Dr. Octopus, Green Goblin, Lizard, Electro e Sandman. È più che legittimo non smettere di pensare che anche gli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield a un certo punto facciano un'apparizione, nonostante tutte le persone coinvolte continuino a negarlo (giustamente, altrimenti che sorpresa sarebbe?).

Intanto Tom Holland ha postato il nuovo trailer sul suo account Instagram e ha aggiunto la seguende didascalia (citando le parole di affetto che sentiamo in Avengers: Endgame):

Abbiamo appena mostrato il trailer a un gruppo di fan in un cinema e la reazione è stata incredibile. Grazie per avermi sostenuto attraverso la mia carriera da Spider-Man. Il vostro affetto e supporto continua a sbalordirmi e non potrei esservi più grato. Questo film è per voi e spero che possa portarvi tanta gioia quanta ne ha data a me. Vi amo 3000!

