Spider-Man: No Way Home, Tom Holland negli scatti di Zendaya sul set

Zendaya ha fotografato Tom Holland e Jacob Batalon sul set di Spider-Man: No Way Home. C'è qualche indizio per capire cosa succederà nel terzo Spider-Man della nuova era?

Attenderemo fino a dicembre per vedere Spider-Man: No Way Home, terzo assolo di Tom Holland nei panni di Peter Parker, ma oggi spiamo sul set grazie a tre scatti eseguiti da Zendaya / MJ (che non compare nelle foto) ai suoi amici di set: lo stesso Holland e Jacob Batalon, alias Ned, in tre diversi contesti. Si potrebbero considerare spoiler? Sono molto vaghe e l'ambientazione non è di certo imprevedibile, quindi a nostro parere non lo sono, ma se cercate di rimanere il più possibile vergini alla visione forse potreste pensare di fermarvi qui. Leggi anche Spider-Man No Way Home: Alfred Molina racconta il suo Dottor Octopus

Spider-Man: No Way Home, tre foto sul set con Tom Holland e Jacob Batalon

Era prevedibile che diverse scene di Spider-Man: No Way Home vedessero i nostri eroi agire a scuola, per la precisione alla Midtown School of Science & Technology, perciò non stupisce vedere Peter Parker e Ned in quei contesti. In una foto sono in palestra, in un'altra ancora sono in tenuta casual in una situazione simile, mentre la terza fa pensare: i due emergono dal buio, in un ambiente imprecisato, e pare che Tom / Peter sia stato evidentemente pestato, come suggeriscono i tagli sul viso. Cosa sarà accaduto? Basandoci sul finale di Spider-Man: Far From Home, la vita di Parker sarà molto movimentata in questo terzo capitolo diretto da Jon Watts, visto che è stato sbugiardato e tutti sanno chi si celi dietro Spider-Man. Tra questa premessa intrigante e la prospettiva del multiverso (suggerita dalla partecipazione di Alfred Molina / Doc Ock da Spider-Man 2 e Jamie Foxx da The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro) potremmo vederne delle belle. Ricordiamo che il cast di Spider-Man: No Way Home comprenderà anche Benedict Cumberbatch, ovviamente nei panni dell'esimio Doctor Strange.

Le foto provengono dall'account Instagram di Batalon.