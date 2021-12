Spider-Man No Way Home: Tom Holland e Zendaya si divertono a Londra

News Cinema

Tom Holland ha condiviso su Instagram un video in cui lui, Zendaya e Jacob Batalon si divertono come pazzi durante la promozione londinese di Spider-Man No Way Home, in uscita il 15 dicembre.

Manca davvero pochissimo a Spider-Man: No Way Home, in sala dal 15 dicembre, ultimo atto della trilogia con Tom Holland e Zendaya, che si sono a quanto pare divertiti un sacco di quel di Londra, presentando a tutto il mondo il film di Jon Watts, in compagnia di Jacob Batalon alias Ned Leeds. Leggi anche Spider-Man No Way Home: Tom Holland in versione ologramma parla con la stampa italiana

Spider-Man No Way Home, il video di Tom Holland a Londra

Nel video condiviso da Tom Holland sulla promozione di Spider-Man: No Way Home, vediamo Tom spassarsela in quel di Londra, in costume ma senza maschera, in coerenza con quello che racconterà il lungometraggio, dove come sappiamo Peter Parker non ha più un'identità segreta. E non ce l'ha nemmeno Tom, che danza con i fan, facendo poi a gara con Jacob e Zendaya (sua metà ufficiale da poco) per completare più rapidamente di loro gli immancabili autografi.

C'è grande attesa per questo seguito, che ha già battuto i record di prevendite anche qui in Italia e sarà con ogni probabilità la boccata d'ossigeno decisa di cui il mercato ha bisogno. La trama è per ora solo quella intuibile dal trailer, con la partecipazione di personaggi culto dei passati adattamenti Marvel, come l'Octopus di Alfred Molina, l'Electro di Jamie Foxx e il Goblin di Willem Dafoe. E forse ci sarà qualcun altro? Chissà... i fan lo sperano.