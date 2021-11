Spider-Man No Way Home: Tobey Maguire e Andrew Garfield non ci saranno, lo dice Tom Holland

News Cinema

Tom Holland mette definitivamente a tacere le voci che vogliono Tobey Maguire e Andrew Garfield fare una comparsata in Spider-Man: No Way Home. L'attore parla della sua gioia di interagire con Jamie Foxx e Alfred Molina.

Torniamo ancora una volta a parlare della possibile presenza, in Spider-Man: No Way Home di Andrew Garfield e Tobey Maguire. Se lo facciamo è perché, nonostante quanto detto da Garfield qualche tempo fa, qualche fan dell'Uomo Ragno e del nuovo franchise ancora spera nella reunion delle tre versioni del supereroe. A fugare ogni dubbio, però, è Tom Holland, che durante un'intervista a Total Film parla di tre diverse generazioni di personaggi. E tuttavia non si riferisce al ruolo che ricopre ma ai cattivi di turno. Altri prima di lui, fra cui il regista Kevin Feige, avevano negato la presenza nel film dell'attore protagonista della trilogia di Sam Raimi e dell'interprete principale dei due The Amazing Spider-Man, ma forse i fan hanno bisogno di una conferma da parte di Holland, che a Hollywood è famoso per la sua abitudine a lasciarsi scappare i segreti.

Le dichiarazioni di Tom Holland su Garfield, Maguire e altre vecchie conoscenze

Tom Holland, che vedremo in Spider-Man: No Way Home, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Totalfilm. Le sue parole non lasciano adito a discussioni e ci ricordano contro chi dovrà vedersela stavolta il personaggio che lo ha imposto all'attenzione internazionale.

Ognuno di noi si infila i pantaloni nello stesso modo la mattina. E’ stato interessante vedere quei signori fare il loro ingresso nel film, perché in un certo senso possono accampare qualche diritto su Spider-Man… sto parlando di Alfred Molina e Jamie Foxx. Vedere Alfred arrivare, adattarsi e trasformarsi in base alle esigenze del film e vederlo anche cambiare regista e adeguarsi al fatto che adesso Spider-Man sono io è stato interessante, così come trovarsi di fronte questi attori che cambiavano per poter non essere fuori posto nell'epoca moderna.

La gente non mi crede quando dico che Maguire e Garfield non torneranno. Ma a un certo punto mi dovrà credere. Significa molto per me. La prima volta che si vedono Doc e gli altri personaggi che ritornano è davvero elettrizzante - è un momento fondamentale della storia del cinema. Si tratta di tre generazioni che si riuniscono.

Anche se in Spider-Man: No Way home non ci saranno Tobey Maguire e Andrew Garfield, non vediamo l'ora di ammirare l'Electro di Jamie Foxx, già visto in The Amazing Spider-Man - Il potere di Electro, e Alfred Molina, che in Spider-Man 2 era il Doctor Octopus. Li potremo ammirare dal prossimo 16 dicembre.