Spider-Man: No Way Home, sui social appare un trailer subito cancellato. Domani arriverà quello ufficiale?

News Cinema

Il mistero del teaser trailer di Spider-Man: No Way Home, apparso brevemente su Tik Tok e Twitter e prontamente cancellato dalla Sony.

Non si è capito bene cosa è successo, ma a un certo punto, domenica 22 agosto, è apparso brevemente su Tik Tok, per diventare presto trend su Twitter e altri social media, un breve teaser trailer di Spider-Man: No Way Home, il cui trailer ufficiale potrebbe/dovrebbe uscire in realtà al CinemaCon di Las Vegas, oggi, dove il film verrà presentato.

Quello che è certo è che la Sony ha subito provveduto a far sparire il supposto trailer, ritirato "su richiesta dei detentori del copyright", per cui non sappiamo come e chi l'abbia fatto trapelare in anticipo su internet. Noi non siamo tra quelli che hanno fatto in tempo a vederlo, per cui non possiamo nemmeno commentare in proposito.

D'oltreoceano dicono che, anche nel caso in cui il trailer venisse mostrato al CinemaCon, non è detto che sia simultaneamente diffuso su internet. Tutto dipende dallo stato di lavorazione del film. Ad esempio nel 2018 James Wan mostrò alla convention un trailer provvisorio di Aquaman, la cui versione definitiva uscì solo 3 mesi dopo. Vi terremo comunque informati, visto che le voci dicono che forse domani 24 agosto potrebbe esserci una sorpresa...