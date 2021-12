News Cinema

Spider-Man No Way Home spacca al box office mondiale: è il film con il terzo migliore esordio del weekend di sempre

Antonio Bracco di 20 dicembre 2021 11

È record globale di incasso al box office per la nuova avventura di Peter Parker. Spider-Man: No Way Home debutta alla grande andandosi a piazzare al terzo posto della classifica dei migliori esordi dopo Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War.