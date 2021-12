Spider-Man No Way Home sconfigge No Time to Die in Inghilterra!

News Cinema

Anche il buon James Bond di No Time to Die si è dovuto piegare nella patria Inghilterra alla potenza di Spider-Man No Way Home: gli incassi del primo giorno superano di gran lunga l'ultimo 007 di Daniel Craig.

Il record del migliore incasso mondiale di un film occidentale, quello di No Time to Die, sta per vacillare sotto i colpi di Spider-Man: No Way Home, che non solo è riuscito nell'impresa di totalizzare quasi 3 milioni di euro in un giorno qui in Italia, ma ha dato uno schiaffo morale sensibile a James Bond proprio in patria: il cinecomic Sony, nel primo giorno di programmazione in Inghilterra, ha battuto l'analogo esordio dell'ultimo 007 con Daniel Craig. Una vittoria simbolica da due punti di vista. Leggi anche Super Spider-Man No Way Home: il record che tutti aspettavano!

Spider-Man No Way Home: il sorpasso su No Time to Die al primo giorno sugli schermi inglesi