Spider-Man No Way Home piega la pandemia al boxoffice

Spider-Man No Way Home è appena riuscito nell'impresa di superare gli incassi mondiali del precedente Spider-Man Far From Home, distribuito in un mondo diverso. Anticorpi del mito.

Alla fine Spider-Man No Way Home è riuscito nell'impresa: secondo Boxofficemojo a oggi ha incassato al boxoffice mondiale 1.161.000.000 dollari, superando quindi il precedente record di Spider-Man Far From Home, con 1.132.000.000, in circostanze però ben diverse. In quel caso eravamo nel 2019 e il Covid non sapevamo nemmeno cosa fosse. Leggi anche Spider-Man No Way Home merita gli Oscar, parola di Kevin Feige

