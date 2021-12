Spider-Man No Way Home, nel nuovo spot IMAX un'occhiata all'apocalisse

News Cinema

Nel nuovo breve trailer di Spider-Man No Way Home, sul finale c'è un momento particolarmente spettacolare, legato al Doctor Strange del 2016.

Manca poco all'uscita italiana di Spider-Man No Way Home, prevista il 15 dicembre (con due giorni di anticipo rispetto a quella americana): sull'account Twitter ufficiale IMAX è stato diffuso uno spot di 30 secondi dedicato a questa versione del film per schermo gigante. Nel piccolo trailer c'è qualche inquadratura in più, in particolare...

Spider-Man No Way Home e il treno per la Dimensione Specchio

Poco prima dell'ormai nota "scena della mano" già vista in altri trailer di Spider-Man No Way Home, Peter è su un treno che viaggia a tutta velocità verso una città riflessa, che sembra proprio la Dimensione Specchio che si era già vista nel Doctor Strange del 2016. La cosa non stupisce, visto che come sappiamo il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch non è solo parte del cast del film di Jon Watts, ma ne è un ingranaggio fondamentale: è lui che aiuta Spider-Man a cancellare la rivelazione della sua identità segreta al termine di Spider-Man: Far From Home, con conseguenze a quanto pare apocalittiche.

Conseguenze che ritireranno in ballo i villain dei precedenti adattamenti cinematografici dell'eroe creato da Stan Lee e Steve Ditko: Goblin (Willem Dafoe), Octopus (Alfred Molina), Uomo Sabbia (Thomas Haden Church), Lizard (Rhys Ifans) e naturalmente Electro (Jamie Foxx).

Ad ogni modo, il film promette bene per una proiezione su schermo gigante, in un momento in cui l'esperienza cinematografica necessita più che mai di essere sottolineata. Leggi anche Spider-Man No Way Home: è record di prevendite, ma qualcuno si picchia selvaggiamente per i biglietti