Spider-Man No Way Home, le reazioni della critica americana [NO SPOILER]

Diverse testate americane hanno già visto Spider-Man No Way Home: cosa ne pensano? È all'altezza della chiusura del primo amato ciclo del Tessiragnatele con Tom Holland?

Spider-Man No Way Home sarà nelle sale italiane domani 15 dicembre, ma negli States, dove arriverà invece il 17, sono apparse le prime reazioni di alcuni critici americani che hanno visto il film di Jon Watts per intero. Se volete arrivare alla visione senza essere influenzati o se considerate spoiler anche i discorsi più generali su temi ed emozioni, potete smettere di leggere. In caso contrario, quel che segue non contiene spoiler della storia. Leggi anche Spider-Man No Way Home: fan si sono scatenati, record assoluto di prevendite

Spider-Man No Way Home, i giudizi positivi della critica americana

Concetto importante: la critica sembra unanime nel giudicare Spider-Man: No Way Home una bella esperienza, specialmente sul fronte audiovisivo, con lodi alle scene di azione, al miglioramento del regista Jon Watts su questo aspetto e alla generale spettacolarità.

Al centro di tutto ci sono comunque Peter Parker e l'interpretazione di Tom Holland. "No Way Home sembra più un classico film di Spider-Man: ci si chiede che tipo di eroe sia Spider-Man e chi aspiri ad essere" (Mae Abdulbaki, Screen Rant). "Ci piace Spider-Man perché è uno che combina casini" (Matt Singer, Screen Crush). "In No Way Home ci sono alcune delle migliori scene di Holland nei panni di Peter e Spidey" (Don Kaye, Den of Geek).

Non c'è solo divertimento, ma anche commozione, con una posta in gioco che s'intuisce si alzi molto: "No Way Home non ha paura di alzare il livello della sfida per il Marvel Cinematic Universe" (Kate Erbland, IndieWire). "Il suo impatto sull'universo intero, così come il generale impatto emotivo della storia, sembrano tutti guadagnati." (Amelia Emberwing, IGN).

Si sbilancia Tessa Smith di Mama's Geeky: "Si può tranquillamente considerare il miglior film dal vero su Spider-Man, quello che i fan avrebbero sempre voluto vedere."



Spider-Man No Way Home, i giudizi tiepidi della critica USA

Non si leggono in giro giudizi del tutto negativi sul film, ma semplicemente qualche critico lo promuove con riserva.

La stessa Kate Erbland ammette "La strada verso il finale di No Way Home presenta qualche cunetta, ma la cupezza che offre vale il sacrificio." (Cosa intenderà? Non lo sappiamo, appunto non siamo in zona spoiler!).

John Defore di Hollywood Reporter più che altro se lo fa andar bene: "C'è del fanservice ben giocato, altro così spudorato che ci manca poco che gli attori guardino in camera e strizzino l'occhio. Questo è in assoluto il meno umoristico dei film di Watts e Holland (cosa fino a un certo punto voluta), ma è assai migliore dell'ultimo capitolo dell'altra trilogia di Sam Raimi, l'appesantito e mal concepito Spider-Man 3."

Hoai-Tran Bui di /Film sostiene: "Spider-Man No Way Home è al suo meglio e al suo peggio quando ammicca agli altri film. Non solo adotta moltissime battute dei film di Raimi, ma s'immerge parecchio nelle immagini fuori di testa di Doctor Strange, dando un tocco di vivacità alla sua estetica che, ammettiamolo, è ancora piatta e poco omogenea."

David Fear di Rolling Stone sembra arrivato sul punto della saturazione: "No Way Home è un perfetto film di supereroi. Ha un paio di grandi scene spettacolari, più qualche tragedia, citazioni, una grande battaglia finale, le sequenze durante e dopo i titoli di coda e la sensazione di aver assistito a un prologo del prossimo film, che farà da prologo all'altro film dopo di quello. E così via, all'infinito."