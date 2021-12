Spider-Man No Way Home: la disperazione di Peter nel poster internazionale

News Cinema

E’ arrivato uno splendido poster internazionale di Spider-Man: No Way Home in cui Peter Parker non è certo il ritratto della felicità, il che ci lascia intuire che il cinecomic in uscita il 15 dicembre avrà un lato oscuro.

Manca poco più di una settimana all’arrivo in sala di Spider-Man: No Way Home e i record di prevendita dei biglietti sono stati battuti, ciò significa che ci si aspetta un incasso stellare nel weekend di apertura. Come sarà il film? E come affronterà Spidey i super-cattivi che lo vogliono morto? A giudicare da un favoloso poster internazionale appena diffuso, il supereroe avrà dei momenti di sconforto e si sentirà abbandonato.

Il poster internazionale di Spider-Man: No Way Home arriva subito dopo lo spot IMAX in cui era evidente il disastro che provocheranno Goblin (Willem Dafoe), Electro (Jamie Foxx) l’Uomo Sabbia e il Dottor Octopus (Alfred Molina). Per fortuna, ad aiutare Peter Parker/Spider-Man ci penserà il Dottor Strange di Benedict Cimberbatch, che avrà un ruolo fondamentale nel cinecomic.

Diretto da Jon Watts, Spider-Man: No Way Home ha avuto un impatto fortissimo sui social media, in particolare su Twitter, dove ha scatenato molte più conversazioni di Avengers: Endgame e Star Wars: Il Risveglio della Forza. Nel cast, oltre a Tom Holland e a coloro che danno vita ai cattivi di turno, ci sono Zendaya, J.K. Simmons, Marisa Tomei, Angourie Rice, Jacob Batalon.

Nel poster internazionale di Spider-Man: No Way Home, che ci arriva da Twitter, Peter Parker non sembra sprizzare gioia da tutti i pori. Ha il capo chino e le spalle curve e guarda sconsolato Times Square, dove ogni insegna è per lui. Nessuna gli fa buona pubblicità, e leggiamo "No" e "Nemico pubblico". Il supereroe è solo, cosa abbastanza tipica, perché chi ha il dono di saper salvare il mondo difficilmente può avere un milione di amici e una relazione sentimentale solida e duratura.