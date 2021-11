Spider-Man No Way Home, l'incontro di Tom Holland con Willem Dafoe

News Cinema

Tom Holland ha raccontato il suo buffo primo incontro con Willem Dafoe, che in Spider-Man No Way Home torna a interpretare Goblin.

Il 15 dicembre potremo toccare con mano al cinema il risultato di Spider-Man No Way Home, apparente ultimo atto di Tom Holland nei panni di Peter Parker, alle prese col multiverso e con i villain delle precedenti saghe. Sappiamo dai trailer che Spidey incontrerà sulla sua strada Doctor Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx) e anche Goblin (Willem Dafoe). In particolare, Holland ha raccontato in un incontro stampa, riportato da Screen Rant, come si è imbattuto in quest'ultimo. Leggi anche Spider-Man No Way Home, il mistero della mano nel nuovo trailer Spider-Man: No Way Home: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Spider-Man No Way Home, Tom Holland scopre Willem Dafoe nascosto

Tom Holland aveva solo 6 anni quando il seminale Spider-Man di Sam Raimi arrivò in sala nel 2002, interpretato da Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco e appunto Willem Dafoe, nei panni di Norman Osborn alias Goblin. L'esperimento nostalgico di Spider-Man No Way Home prevedeva la massima segretezza sul set, tanto che persino lo stesso Tom - come ci racconta - era un po' disorientato...

Bisognava tenere segreto che tutti questi cattivi fossero nel film, quindi gli attori andavano in giro sul set incappucciati, con una tunica. Naturalmente erano tutti entusiasti all'idea di tornare e riportare in vita questi ruoli, ma sono passati dal set una settimana prima delle loro scene, giusto per vedere come andavano le cose, incontrare Jon [Watts, il regista, ndr], incontrare me, stare un po' sul set e rilassarsi. All'improvviso sbatto contro questo tizio incappucciato e sento: "Occhio, amico". Si toglie il cappuccio e mi prende un colpo. "Oh ca**o! C'è Goblin!" Ma in realtà è stato fantastico, è stata una gioia lavorare con lui.

A parte Spider-Man No Way Home, il buon vecchio Willem Dafoe sarà prossimamente anche in The Northman di Robert Eggers, nel thriller Inside e nel western Dead for a Dollar di Walter Hill, al fianco di Christoph Waltz.