Spider-Man: No Way Home, in attesa del nuovo trailer nel poster ufficiale italiano spuntano i tentacoli di Doc Ock

In attesa del nuovo trailer, Sony Pictures ha diffuso il poster ufficiale di Spider-Man: No Way Home, in cui Peter Parker ritrova un vecchio nemico, il dottor Octavius, confidenzialmente Doc Ock.

Arriverà al cinema il 16 dicembre l'attesissimo cinecomic Spider Man: No Way Home e mentre ci prepariamo a pregustare il nuovo trailer, la Sony Pictures ha diffuso il poster ufficiale che vede Peter Parker alle prese coi tentacoli di un suo nemico storico, il Dottor Octavius, per gli "amici" Doc Ock. A intepretarlo, in un graditissimo ritorno nel cinecomic, sarà ancora una volta Alfred Molina.









Dietro la macchina da presa c'è di nuovo Jon Watts, che dirige Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon, Marisa Tomei, il citato Alfred Molina e molti altri attori, in questa nuova avventura.

La trama e il primo trailer di Spider-Man: No Way Home