Spider-Man No Way Home: il primo trailer e il multiverso di domande, opinioni e congetture dei fan

Come previsto, il primo trailer di Spider-Man: No Way Home sta scatenando discussioni infinite. Quanti nemici vedete voi, oltre al Dr. Octopus?

Ora che, con un lungo respiro e una sedia su cui poggiare le terga, ci siamo ripresi, parliamone. Il primo trailer di Spider-Man: No Way Home è soltanto la punta dell'iceberg di quello che vedremo al cinema a Natale 2021. L'abilità dei cervelli della Marvel di concepire e pianificare lo sviluppo narrativo di storie e personaggi è ben nota. Quello che vediamo nel trailer del terzo Spider-Man con Tom Holland è quello che oggi vogliono farci sapere. È sempre stato così, direte voi, per tutti i film del Marvel Cinematic Universe, centellinare le informazioni per elevare le aspettative. Sì, ma una cura particolare è stata richiesta per No Way Home sia per le voci di corridoio che hanno fatto eco alla lavorazione del film sia per la complessità del multiverso verso la quale stiamo andando. Ciò che è inevitabilmente divertente è il diluvio di congetture che ora si sta generando sul web.

Spider-Man No Way Home: il trailer tra assenti e presenti, depistaggi e congetture

Il ritorno di Alfred Molina nel ruolo del Dr. Octopus, direttamente dallo Spider-Man 2 del 2004 di Sam Raimi, era confermato da tempo, anche se vederlo chiudere il trailer con la battuta "Hello, Peter" procura non pochi brividi. Molti fan si stanno autoconvincendo che il suo saluto non è rivolto allo Spidey di Tom Holland, ma allo Spidey di Tobey Maguire e che il montaggio delle immagini del trailer sia appositamente fuorviante. È possibile? Come eravamo rimasti con le notizie sulla presenza dei precedenti attori che hanno incarnato l'Uomo Ragno cinematografico? Eravamo rimasti che la loro presenza non solo non è confermata, ma smentita da uno di essi. Andrew Garfield aveva detto in un'intervista lo scorso maggio di non essere mai stato contattato dalla Marvel per riportare il suo Spider-Man sullo schermo. Eppure sappiamo che il suo nemico Electro da The Amazing Spider-Man 2 del 2014, nel film ci sarà. Nel trailer di No Way Home si intravede soltanto una tempesta elettriche, ma la presenza del personaggio di Jamie Foxx è confermata. Fulminante è anche vedere la sfera esplosiva del Green Goblin accompagnata da quella che sembra l'inconfondibile risata di Willem Dafoe dal primo Spider-Man del 2001.

Tutto questo sommato all'incantesimo del Dottor Strange che avverte Peter ripetutamente, "Il problema sei tu che cerchi di vivere due diverse vite, più vai avanti e più diventa pericoloso" e "Fai attenzione a ciò che desideri", spalanca il multiverso di domande e opinioni da parte dei fan che stanno passando al setaccio il trailer, frame by frame. In una inquadratura (circa mezzo secondo) Peter Parker si svolta di scatto perché dal buio qualcosa cerca di afferrarlo e qualcuno giura che si tratti di Lizard. In un'altra inquadratura (forse anche meno di mezzo secondo) un gigantesco polverone vuole inghiottire il nostro eroe e qualcun altro scommetterebbe i suoi risparmi che quello è Sandman. La cosa più interessante e misteriosa rimane il ruolo di Benedict Cumberbatch, lo stregone più potente dell'universo Marvel che fa sempre la cosa giusta anche se la via per percorrerla è tortuosa e contraddittoria, che ci condurrà nel marzo 2022 verso Dottor Strange nel Multiverso della Pazzia. Diretto, eh già, da Sam Raimi.

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.