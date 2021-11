Spider-Man No Way Home, il nuovo trailer: la reazione di Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon

News Cinema

In attesa della messa online del nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home, i tre furbi protagonisti del film ci stuzzicano con la loro reaction mentre lo guardano prima di noi.

Una delle maggiori prese di coscienza che abbiamo avuto con l'avvento dei social network, è che non solo ci piace vedere cose. Ci piace anche vedere gente che vede cose. E su questa nuova consapevolezza della natura umana, senza nemmo aver fatto approfondite ricerche antropologiche, una caterva di video virali sono etichettati come "reaction" a qualcosa che accade o che si guarda. Quando l'oggetto è relativo a film o serie tv, si parla dunque di trailer reaction.

Ed è con un semplice video che riprende questo trend che è stato annunciato l'arrivo del nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home.

Tom Holland ha condiviso sul proprio account Instagram un video in cui "reagisce" alla visione del nuovo trailer insieme alle sue co-star Zendaya e Jacob Batalon. I tre sono seduti sul divano mentre guardano su un computer portatile (con un bell'adesivo per coprire il marchio) le nuove immagini di Spider-Man: No Way Home, annunciando nella didascalia che è in arrivo domani, ovvero oggi 16 novembre. Stupore, meraviglia e entusiasmo sono le reazioni che vediamo sui loro volti e sono le stesse che travolgeranno noi tra poche ore. Non chiediamo niente di meno, per ora.

Più in basso il nuovo poster di Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: No Way Home: trama, primo trailer e nuovo poster italiano del film Sony/Marvel