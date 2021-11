Spider-Man No Way Home, il mistero della mano nel nuovo trailer

News Cinema

Come d'obbligo, i fan stanno scomponendo e soppesando ogni scena del nuovo trailer di Spider-Man No Way Home, compresa un'inquadratura finale che richiama una sequenza del passato...

Sta facendo come previsto molto discutere la pubblicazione del nuovo trailer di Spider-Man No Way Home, nelle nostre sale da 15 dicembre. Il film è mostruosamente atteso, e la prospettiva del multiverso che irrompe nella realtà di Peter Parker - Tom Holland accende la fantasia e le aspettative di tutti i fan. Nell'attesa di svelare i misteri che i trailer ovviamente si guardano bene dallo svelare, c'è una scena in particolare che ha attivato gli appassionati...



Spider-Man: No Way Home: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Spider-Man No Way Home, Tom Holland come Andrew Garfield? Di chi è quella mano?

Sul finire del nuovo trailer, Spider-Man deve salvare MJ (Zendaya) da una tragica caduta, in quello che sembra un epico climax come tanti nei cinecomic che popolano le sale da quasi vent'anni. L'idea però che Spidey cerchi di afferrare l'amata che precipita, con le mani che s'incontrano in un dettaglio, non può non far pensare all'analoga sequenza di The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro, dal triste esito per la Gwen Stacy di Emma Stone. Sono mesi che si discute della possibile ma mai confermata partecipazione a Spider-Man No Way Home di Tobey Maguire e Andrew Garfield, gli Spider-Man precedenti del grande schermo: è un gioco di teaser tra la Sony e i fan, perché la presenza dei villain degli universi precedenti, come il Goblin di Willem Dafoe, l'Octopus di Alfred Molina e l'Electro di Jamie Foxx, inevitabilmente li evoca. Anzi, quasi li pretende.

L'ammiccamento ha funzionato, e i marveliani di tutto il web si sono attivati: è possibile in sostanza che, nel momento più drammatico di No Way Home, appaia il Peter Parker di Andrew Garfield a salvare MJ, quasi a compensare la scelta che costò la vita a Gwen? È sua quella mano? Sarebbe una bella idea, più che plausibile... forse anche troppo: sapendo che la Sony ha organizzato comunque questa trilogia in accordo con i Marvel Studios di Kevin Feige, possibile che Kevin non abbia immaginato che i fan anticipino la trovata? Non è più plausibile che giochi con loro, distraendoli come in un gioco di prestigio da qualcos'altro? In ogni caso, Holland assomiglia incredibilmente a Garfield, nelle ultime sequenze del trailer... Leggi anche Andrew Garfield in Spider-Man No Way Home: l'attore ci scherza ancora...