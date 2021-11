Spider-Man No Way Home: il Dottor Octopus si fa beffe del costume di Spider-Man in una nuova clip

News Cinema

E’ appena stata diffusa una clip nuova di zecca di Spider-Man: No Way Home, nella quale il Dottor Octopus di Alfred Molina dimostra di non avere affatto perso smalto né senso dell'umorismo.

E’ appena arrivata, per la gioia di chi ama i villain dei cinecomic, una nuova clip di Spider-Man: No Way Home, una scena in cui appare, in splendida forma e dotato di un pungente senso dell'umorismo, il Dottor Octopus di Alfred Molina. Sono pochi secondi, ma ci bastano per capire lo spirito e le intenzioni del personaggio, uscito da Spider-Man 2 di Sam Raimi ed entrato nel terzo capitolo della nuova saga dell'Uomo-Ragno.

Oltre al Dottor Octopus, sempre a proposito di nemesi di Spider-Man, troviamo il Green Goblin (Willem Dafoe) e l'Uomo Sabbia. Dal ciclo di The Amazing Spider-Man, invece, il film con Tom Holland ha preso in prestito l'Electro di Jamie Foxx. Ora, questi signori fanno la loro comparsa in Spider-Man: No Way Home perché l'incantesimo che Spider-Man ha chiesto di fare al Dottor Strange (Benedict Cumberbatch) affinché il mondo si dimentichi che è Peter Parker, è andato storto. E per quale ragione è andato storto? Perché sono state aperte le porte del Multiverso. E quindi tocca assolutamente rispedire al mittente i vari loschi figuri.

La clip in cui il Dottor Octopus fa un baffo a Spider-Man

Una buona parte di coloro che andranno a vedere Spider-Man: No Way Home è convinta che la battaglia fra il personaggio di Holland e il Dottor Octopus occupi una larghissima porzione di film, e se n’è molto discusso sui social. Certamente Alfred Molina avrà le sue scene, ma ci sembra ben più importante il ruolo del Dottor Strange. Al di là di questo, nella clip Octopus sorride molto. Indossa un paio di occhiali da sole davvero cool e, come fanno le persone educate, saluta gentilmente Spider-Man. Ammiriamo i suoi favolosi tentacoli e soprattutto lo vediamo prendere in giro il costume di Spider-Man, che definisce "nuovo e raffinato". Ovviamente fa dell'ironia e immaginiamo di doverci aspettare ben altro da questo cattivone. Ricordiamo che Spider-Man: No Way Home, diretto da Jon Watts e interpretato anche da Zendaya, Marisa Tomei e J.K. Simmons, uscirà al cinema il 16 dicembre.