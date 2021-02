Spider-Man No Way Home: il contratto di Tom Holland scade e la disputa Sony - Marvel...

News Cinema

All'indomani dall'annuncio dell'atteso titolo di Spider-Man 3, Spider-Man No Way Home, Tom Holland sottolinea un aspetto sottovalutato, ma bisogna essere ottimisti...

Da poche ore sappiamo che il titolo dello Spider-Man 3 con Tom Holland sarà Spider-Man: No Way Home, chiudendo quindi idealmente una trilogia... in tutti i sensi: stando a quanto Tom Holland ha detto a Collider, il suo contratto con il binomio Sony - Marvel Studios si conclude con l'uscita di Spider-Man No Way Home a dicembre. E dopo? Ecco le parole della giovane star. Leggi anche Tom Holland e Uncharted: "Nathan Drake io lo descrivo così"

Sarebbe il mio ultimo film nel contratto, a loro ho sempre detto che se mi rivogliono non ci penserò nemmeno un attimo. Ho amato ogni singolo minuto trascorso in questo mondo straordinario. Ha cambiato la mia vita in meglio, sono fortunatissimo a essere qui. Se mi rivogliono, io ci sarò, se cambieranno idea mi allontanerò verso il tramonto, però da persona molto, molto felice, perché è stato un viaggio straordinario.

Spider-Man proseguirà con l'accordo Sony e Marvel Studios?

Suona quasi ridicolo che Tom Holland usi toni possibilisti sul suo prosieguo nei panni di Peter Parker dopo Spider-Man No Way Home, specialmente dopo il successo stratosferico e crescente dei precedenti Spider-Man Homecoming e Spider-Man Far From Home. In realtà va ricordato che l'inserimento di Spidey nel Marvel Cinematic Universe è costato una complessa negoziazione tra la Sony Pictures e i Marvel Studios di proprietà Disney. Leggi anche Spider-Man Homecoming: come funziona l'accordo tra Marvel e Sony La Sony è sempre stata molto attenta a non far scadere la sua licenza ottenuta vent'anni or sono, partorendo anche un'opera preziosa come Spider-Man: Un nuovo universo, costringendo per paradosso i Marvel Studios a chiedere il permesso di usare un personaggio che posseggono! Affinché l'esperienza prosegua, le due parti dovrebbero rinnovare i termini dell'accordo. O l'hanno già fatto? Secondo Tom sì.

A quanto ho capito un accordo tra i due studi già c'è. Non credo che ci saranno gli stessi problemi tra Sony e Marvel dopo l'uscita di Far From Home. Detto questo, io sono solo l'attore, ho fatto qualche telefonata in quel processo, ma secondo me hanno trovato un modo per garantire vantaggi a entrambi, io mi ci trovo giusto in mezzo, come un ragazzino tra due genitori che litigano!