Spider-Man: No Way Home, ecco finalmente il primo trailer ufficiale!

News Cinema

Dopo il curioso incidente di percorso, con un teaser trailer trapelato su Tik Tok e subito cancellato, arriva finalmente il primo trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home, con Tom Holland nei panni dell'Uomo Ragno. Il film sarà nei cinema italiani a Natale.

E dopo tante voci, attese, foto dal set, trailer trapelati (ad arte?) sui social, è arrivato finalmente il primo trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home, il cinecomic diretto ancora una volta da Jon Watts, che conclude, almeno per ora, la trilogia interpretata da Tom Holland e che vede il ritorno di volti e personaggi illustri nel cast, tra cui il dottor Octopus di Alfred Molina, Jamie Foxx e J.K. Simmons, oltre all'arrivo di Benedict Cumberbatch che riprende il ruolo di Doctor Strange.

Soprattutto, il primo trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home, dà finalmente una risposta definitiva alla domanda che tutti si facevano da molti mesi, ovvero il ritorno dii due ex-Spiderman Tobey Maguire e Andrew Garfield nei panni dell'Uomo Ragno?

La risposta a questa domanda e altri dettagli sul film nel primo trailer italiano ufficiale di Spider-Man: No Way Home, che vi mostriamo qui sotto:



Spider-Man: No Way Home: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD