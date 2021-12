Spider-Man No Way Home: è record di prevendite, ma qualcuno si picchia selvaggiamente per i biglietti

News Cinema

Nel primo giorno di prevendite, Spider-Man: No Way Home, ha battuto il record dei cinecomic dell'MCU, ma tale era la voglia di aggiudicarsi i biglietti... che in Messico è scoppiato l'Inferno.

In una sola giornata (lunedì 29 novembre) Spider-Man: No Way Home ha venduto più biglietti di Avengers: Endgame, guadagnandosi il titolo di film più atteso dell'anno e puntando a diventare il maggiore incasso di sempre nell'ambito dell'MCU. A causa della pandemia le sale cinematografiche non sono ancora piene come qualcuno vorrebbe, ed è per questo che il team al quale dobbiamo il terzo titolo della nuova saga dell'Uomo Ragno tiene le dita incrociate, convinto però che il guadagno sarà notevole.

L'appeal di Spider-Man: No Way Home, di cui abbiamo avuto un'idea nel favoloso trailer, risiede senza dubbio nel cast stellare (si pensi a Benedict Cumberbatch nei panni del Dottor Strange) e nella reunion dei più acerrimi nemici del supereroe: Electro, Dottor Octopus e l'Uomo Sabbia. Staremo dunque a vedere se il cinecomic batterà Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, al momento in testa alla classifica degli incassi dei film dei Marvel Studios con un risultato mondiale di 431 milioni di dollari. Scommettiamo di sì, visto quanto è accaduto lunedì in una città messicana.

In Messico sono botte da orbi tra i fan di Spider-Man, e c'è pure il video

Nel vivace Messico, in quel di Cuernavaca, la febbre da Spider-Man: No Way Home ha quasi provocato una rissa tra quanti aspettavano di comprare il loro biglietto per il paradiso Marvel. Come riporta una testata giornalistica locale, un'orda di fan si è precipitata in una sala cinematografica per mettersi in fila per la prevendita dei biglietti. Purtroppo il sito internet dedicato è andato giù, e allora è scoppiata una mezza apocalisse, come si vede dal video qua sotto.

Spider-Man: No Way Home uscirà da noi il 15 dicembre, diretto da Jon Watts e interpretato da Tom Holland, Zendaya, il sopracitato Cumberbatch, Alfred Molina, Willem Dafoe, Marisa Tomei, J.K. Simmons, Jamie Foxx. Ecco di nuovo il trailer: