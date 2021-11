Spider-Man: No Way Home e il mistero di Scooby Doo nel trailer originale

News Cinema

Fa discutere sui social, tanto da diventare trending, il riferimento a una frase che il Dottor Strange pronuncia nel trailer originale di Spider-Man: No Way Home. Cosa c'entra Scooby Doo? Vediamo di capirlo.

Se oltre ad aver visto il nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home in italiano lo avete visto in originale non vi sarà sfuggita una battuta del Dr. Strange rivolta a Peter Parker, che dice letteralmente "Scooby Doo this crap", suscitando la reazione di MJ Zendaya che suggerisce che esiste un modo più educato di chiedere le cose. Al che, semplicemente, lui aggiunge un "please" all'inizio. La battuta ha suscitato già su Twitter centinaia di domande e di meme, tra commenti entusiasti di fan che vedono l'ingresso nel multiverso della mitica gang risolvi-misteri, a chi vede un riferimento occulto al fatto che Strange sia in realtà Mysterio sotto una maschera, come i mostri della serie animata Hanna-Barbera (complotti ovunque!). E mentre il nostro Federico Gironi ha spiegato anche a noi poveri dummies i segreti del trailer (non siamo ironici), noi proviamo a capire di più sul motivo di questo riferimento.

Ma Scooby Doo esiste nel multiverso, nel Marvelverse, nello Strangeverse?

In realtà l'espressione "scooby doo" è finita addirittura nel dizionario, come verbo, col significato di "sbrogliare, risolvere un mistero" e l'origine è ovviamente nella serie animata, tanto popolare in America da cambiare anche il linguaggio. Sappiamo per certo, ad esempio, che nel Buffyverse Scooby Doo esisteva, visto che la cacciatrice e i suoi amici si autodefinivano "la Scooby Gang". Ma Buffy era uno show molto pop, denso di riferimenti alla cultura del periodo, mentre, pur nell'incontro dei multiversi, i prodotti di casa Marvel, realizzati in proprio o "in prestito", sono abbastanza autoreferenziali. Il che ci porta a una domanda: come fa Doctor Strange a conoscere i cartoni di Scooby Doo? Va detto che esistono numerose storie cross-over che fanno incontrare Spider-Man e la Scooby Gang, ma sono tutte fan fiction. Fatto sta che probabilmente nel doppiaggio italiano il riferimento si perderà totalmente. Nel trailer ad esempio si dice "fiutate quelle carogne", che è una traduzione piuttosto libera, che potrà cambiare nel film. Da sottolineare anche l'uso di "crap", che non è esattamente una bella parola, e che sottolinea il fatto che, sia pure con molta ironia, Doctor Strange sia parecchio arrabbiato per non dir di peggio.

Insomma adesso, al mistero misterioso sulla presenza o meno dei vecchi Spider-Man nel film, si aggiunge anche questo minore, che ci fa sorridere e pensare che niente sia fatto per caso in un universo cinematografico che conta sull'attenzione e sulle passioni dei suoi fan. Nell'attesa di qualche (improbabile) chiarimento ufficiale, sotto qualche reazione social alla battuta in questione. E sotto ancora, i due trailer a confronto (la battuta è a circa 1 minuto e 10 e in inglese pochi secondi dopo).

