Spider-Man: No Way Home: dopo fa fine della trilogia, un'altra in arrivo

La produttrice Amy Pascal conferma che quella con Tom Holland non sarà l'ultima trilogia di Spider-Man e che c'è già un altro film con l'attore in preparazione.

Un po' come col Bond di Daniel Craig, in molti si interrogano cosa succederà al personaggio dopo Spider-Man: No Way Home, che conclude la trilogia interpretata da Tom Holland. Ovviamente non si può rinunciare a un grande successo, e quindi niente paura: la produttrice Amy Pascal ha annunciato che ci sarà un'altra trilogia e che Tom Holland tornerà ancora nelle vesti dell'Arrampicamuri.

Spider-Man: il futuro dopo No Way Home

In realtà, dicevamo, la fine della trilogia con Tom Holland non sarà l'ultima volta dell'attore nel costume del suepreroe, stando ad Amy Pascal, la produttrice, che ha dichiarato a Fandango:

Questo non è l'ultimo film di Spider-Man che faremo con la Marvel. Ci prepariamo a farne un altro con Tom Holland e la Marvel... stiamo pensando a tre film, e ora ci prepariamo a un'altra trilogia. Questo non è l'ultimo dei nostri film del MCU.

Spider-Man: No Way Home sarà, insomma, solo "Il culmine della trilogia di Homecoming, della storia di Tom Holland che diventa lo Spider-Man che abbiamo tutti atteso diventasse".

Insomma, se abbiamo capito bene, Holland potrebbe diventare lo Spider-Man definitivo, protagonista non di tre ma di sei film. Intanto lo aspettiamo dal 15 dicembre al cinema con Spider-Man: No Way Home.