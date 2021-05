Spider-Man No Way Home: Andrew Garfield rompe il silenzio sulla sua presenza

News Cinema

Dopo mesi di speculazioni sulla sua partecipazione a Spider-Man No Way Home, sentiamo cosa ha da dire Andrew Garfield in proposito.

Mentre ormai il ritorno in Spider-Man: No Way Home di Alfred Molina nei panni di Octopus e quello di Jamie Foxx come Electro sono stati ampiamente confermati e dettagliati, non altrettanto è stato per le voci ricorrenti che volevano nel film anche i due Arrampicamuri precedenti a Tom Holland, ovvero Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Ora Garfield ha rotto il silenzio, durante un'intervista per il podcast di MTV Happy Sad Confused, invitando i fan alla calma e negando la propria partecipazione al film:

"Non posso parlare che per me stesso. Può darsi facciano qualcosa, ma io non sono stato chiamato. Vedo quanto spesso Spider-Man sia in tendenza e la gente sembra impazzire. E io penso "ragazzi, ragazzi, per favore", vorrei poter parlare con ognuno di loro e dire "ti raccomando di stare calmo".

Andrew Garfield is ready to talk about those rumors about his return as Spider-Man. You might be surprised to see what he has to say. Watch the full interview on the brand new #happysadconfused patreon! https://t.co/e84Wokl1SQ pic.twitter.com/Civpe3Am5p — Josh Horowitz (@joshuahorowitz) May 4, 2021

Queste dichiarazioni non metteranno sicuramente fine alle speranze dei fan, alimentate nei mesi scorsi anche dal post (poi cancellato) di Jamie Foxx che a ottobre aveva pubblicato una foto con tutti e tre gli Spider-Man, e da quello su Instagram della controfigura di Garfield, William Spencer, sul set di No Way Home, parimenti eliminato. Del resto, Garfield non ha escluso con certezza la propria partecipazione e la sua dichiarazione sul non esser stato chiamato va sicuramente presa con le molle.



A questo punto non resta che aspettare di vedere Spider-Man: No Way Home il prossimo dicembre, per capire se effettivamente Andrew Garfield sta dicendo la verità o se si tratta solo di un depistaggio, altrimenti definibile come un'abile mossa di marketing...