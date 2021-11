Spider-Man No Way Home, Andrew Garfield, esasperato, risponde a chi lo crede nel film: "non ne posso più"

News Cinema

Andrew Garfield ha detto basta. L'attore non ce la fa più a rispondere a chi gli chiede se sarà nel cinecomic con Tom Holland oppure no. Lo spiega chiaramente, ma garbatamente, alla fine di un video.

Povero Andrew Garfield, costretto a rispondere incessantemente alla domanda dei fan di Spider-Man che vorrebbero sapere se lo troveranno o meno in Spider-Man: No Way Home. Sembra infatti che, durante il tour promozionali di The Eyes of Tammy Faye e tick, tick…Boom!, i giornalisti fossero interessati solamente al cinecomic con Tom Holland. L'attore, però, piuttosto che perdere la calma, è arrivato all'esasperazione, e quindi ha pensato bene di risolvere il problema una volta per tutte: lo ha fatto durante un'intervista video con GQ.

Leggi anche Spider-Man No Way Home, il mistero della mano nel nuovo trailer

Il video in cui Andrew Garfield parla di Spider-Man: No Way Home.

Nel lungo video targato GQ, Andrew Garfield risponde a numerose domande dei suoi ammiratori. Circa al minuto 11 entra in argomento Spider-Man: No Way Home e dice, fra le altre cose:

Sentite, a questo punto non ne posso più. Lo scopriremo tutti quando il film uscirà, e saremo o molto delusi o molto contenti, e magari qualcuno dirà: ve l'avevo detto, mentre qualcun altro commenterà: ve l'avevo detto che era no. Lo scopriremo tutti. Vi chiedo scusa fin da ora.

Poi Garfield parla dei tre diversi costumi indossati nelle tre saghe di Spider-Man: quello da lui stesso sfoggiato in The Amazing Spider-Man e in The Amazing Spider-Man: Il potere di Electro, quello portato da Tobey Maguire nella trilogia di Sam Raimi e quello di Holland. Il terzo è indubbiamente il suo preferito. Al di là di questo, il fatto che Andrew non dica: 'nel film non ci sarò' ci induce a pensare che almeno un cameo lo farà, e questo perchè, visto il ritorno di Alfred Molina nei panni del Doctor Octopus, di Jamie Foxx in quelli di Electro e di Willem Dafoe nel ruolo di Goblin, almeno una scena con Andrew Garfield e una con Tobey Maguire ci starebbe proprio bne.

Leggi anche Spider-Man No Way Home, l'incontro di Tom Holland con Willem Dafoe

Spider-Man: No Way Home segue Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far from Home. Il film invaderà le nostre sale il 15 dicembre. Vi mostriamo di nuovo il favoloso trailer.