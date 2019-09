Spider-Man, Joe Russo sul divorzio tra Sony e Disney: "Un tragico errore"

News Cinema

Il regista e suo fratello Anthony sentivano che l'intesa era fragile, ma non scommettono su un Parker lontano dai Marvel Studios.

Ufficializzata la separazione di Spider-Man dal Marvel Cinematic Universe, in seguito alla decadenza dell'accordo tra Sony e Disney, Joe Russo e Anthony Russo, che primi tennero a battesimo il nuovo Spidey di Tom Holland in Captain America: Civil War, si dicono addolorati e perplessi, seppur non del tutto stupiti. Discutendo della questione con il Toronto Sun, gli autori anche dell'ultimo Avengers: Endgame hanno ricordato quanto l'accordo sia stato complesso.

"Fu difficilissimo averlo in Civil War, un processo estremamente lungo e difficile. Ma eravamo motivati, volevamo che accadesse. Kevin Feige è riuscito a farcela, non so come. La Disney e le persone giuste alla Sony trovarono la quadra, è durata per un po' di film."

Joe Russo è parecchio perplesso dalle velleità di indipendenza della Sony dalla forza narrativa dei Marvel Studios...

"Penso sia una tragico errore della Sony pensare di poter replicare il sesto senso di Kevin per raccontare storie incredibili, e replicare il successo strepitoso che ha avuto nel corso degli anni. Per me è un grosso errore."

La Sony Pictures dal canto suo si difende e si mostra tranquilla, per bocca del suo CEO Tony Vinciquerra:

"Spider-Man era in buona salute prima di questi film evento, è andato ancora meglio dopo, e ora abbiamo il nostro universo, funzionerà altrettanto bene con gli altri personaggi. Credo che siamo alquanto in grado di fare quel che dobbiamo fare."