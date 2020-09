Spider-Man, J. K. Simmons svela un retroscena sul cammeo di J. Jonah Jameson nell'ultimo film

News Cinema

In Spider-Man Far From Home compariva a sorpresa il J. Jonah Jameson interpretato da J. K. Simmons, che ci svela un retroscena sul suo nuovo aspetto.

La scena nei titoli di coda di Spider-Man Far From Home ha fatto sobbalzare sulla poltrona i fan Marvel: compariva in un grande schermo J. Jonah Jameson, interpretato dallo stesso J. K. Simmons nella prima trilogia di Spider-Man di Sam Raimi, e per giunta sbugiardava Peter Parker al mondo intero! Simmons, indimenticabile premio Oscar per Whiplash, non si è mai fatto mancare l'ironia nelle interviste, e la conferma in un buffo retroscena che ha raccontato in un'intervista a Collider. Confrontando quel J. Jonah Jameson con il nuovo di Spider-Man: Far From Home, non avete notato nulla di diverso?

L'unica cosa su cui non eravamo al 100% d'accordo era quanto questo personaggio dovesse rifarsi ai fumetti e alla trilogia originale di Sam Raimi, e quanto volessimo farlo evolvere, renderlo più contemporaneo... voglio dire, io sono molto legato a quello che avevo fatto in precedenza, per svariate ragioni. Credo che alla fine il compromesso tra noi sia stato: non ha più capelli. [Ride] Onestamente, credo che la decisione l'abbiano presa tipo così: "Non abbiamo tempo di fare un parrucchino. Dobbiamo girare domani qui in ufficio!" Insomma, J. Jonah Jameson o ha perso i capelli negli ultimi anni, oppure ha indossato un parrucchino per tutto il tempo. Io non lo so, decidete voi!