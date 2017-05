Spider-Man Homecoming: un nuovissimo trailer in italiano del film con Tom Holland

Spider-Man: Homecoming, secondo reboot della serie, questa volta con Tom Holland come protagonista e Michael Keaton in qualità di villain (l'Avvoltoio), arriva nelle nostre sale il 6 luglio: possiamo mostrarvi un terzo nuovo trailer del film, che nel cast vede anche la partecipazione di Robert Downey Jr., ovviamente nei panni di Tony Stark alias Iron Man. Dirige il Jon Watts di Cop Car.

Ecco dunque il nuovo trailer internazionale di Spiderman Homecoming nella sua versione italiana e a seguire in quella originale: