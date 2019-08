Spider-Man fuori dal Marvel Cinematic Universe? L'accordo tra Sony e Marvel potrebbe rompersi

News Cinema

Al boss della Sony non è piaciuta la proposta della Marvel di allargare il controllo creativo sull'Uomo Ragno...

Ma come... proprio ieri si discorreva a proposito del successo al box office di Spider-Man: Far From Home, diventato il film Sony più redditizio di sempre tra i titoli della major grazie indubbiamente all'accordo con la Marvel il cui inserimento nel MCU ha giovato al personaggio dandogli nuova linfa, e oggi invece circola questa notizia? Pare che la Sony sia pronta a rompere il patto perché ritiene di avere in mano ormai la chiave per produrre gli altri due film sul supereroe (per i quali sia Tom Holland sia il regista Jon Watts hanno già firmato) senza l'aiuto del team del boss della Marvel Kevin Feige. Secondo quanto riportato dal alcuni siti americani, la Disney/Marvel che sta pianificando i futuri film del suo universo vorrebbe allargare il controllo creativo su Spider-Man, arrivando a includere anche gli altri personaggi come Venom per esempio.