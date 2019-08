Spider-Man fuori dal Marvel Cinematic Universe: Kevin Feige e Tom Holland sono rassegnati

News Cinema

Il boss Marvel e l'attore confermano che l'accordo con la Sony si è esaurito, sono ottimisti per il futuro.

Dopo la notizia dell'allontanamento di Spider-Man dal Marvel Cinematic Universe, a seguito di un apparente braccio di ferro tra la Disney e la Sony, i fan hanno protestato vivacemente: in occasione del Disney D23, il boss Marvel Kevin Feige e anche il novello Peter Parker alias Tom Holland hanno detto la loro sulla questione, in dichiarazioni rilasciate a Entertainment Weekly. C'è ottimismo, ma purtroppo non il tipo di ottimismo che si aspetterebbero i fan della continuity e di una grande famiglia cinematografica che rifletta quella su carta. L'accordo con la Sony sembra davvero terminato. Ecco le parole di Feige:

"Per quanto riguarda Spider-Man, provo gratitudine e gioia. Siamo riusciti a fare cinque film del MCU con Spider-Man, due assoli e tre con gli Avengers. Era un sogno che non pensavo si sarebbe mai avverato. Sapevamo che non sarebbe durata per sempre. Sapevamo che saremmo stati in grado di farlo solo per un dato lasso di tempo, abbiamo raccontato la storia che volevamo raccontare, e ne sarò per sempre grato."

Il problema, ci permettiamo di far notare, è che i fan non sapevano ciò che i dirigenti sapevano benissimo. C'è anche la possibilità che alla Disney / Marvel Studios sperassero fino all'ultimo di negoziare un nuovo accordo, poi evaporato dopo il grande successo di Spider-Man Far From Home (1.115.000.000 di dollari l'incasso, il più alto mai registrato dalla Sony). Ciò significa forse che Tom Holland, dopo i ringraziamenti pubblici ai fan, sia anche fuori dai giochi? Non sembrerebbe, stando a Tom:

"Insomma, abbiamo fatto cinque grandi film. Sono stati cinque anni fantastici. Non mi sono mai divertito tanto. Chissà cosa ci riserva il futuro? Tutto quello che so è che continuerò a interpretare Spider-Man e a spassarmela. Sarà troppo divertente, comunque decidiamo di farlo. Il futuro di Spider-Man sarà diverso, ma rimarrà stupendo e meraviglioso, troveremo delle maniere per renderlo ancora più figo."