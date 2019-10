Spider-Man: Far From Home, un Honest Trailer per cercare di prenderlo in giro

News Cinema

Il team di Screen Junkies ci prova con la consueta intelligenza, ma trovare nuovi spunti per scherzare sui cinecomic è dura...

In attesa dell'uscita di Spider-Man Far From Home in Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd dal 5 novembre, il team di Screen Junkies ha realizzato un Honest Trailer per tentare di prendere in giro l'ennesimo cinecomic. Gli autori non mancano mai di una certa intelligenza nell'evidenziare i paradossi dell'industria, prendendo in giro i fan sfegatati e abbandonandosi alle mille citazioni nerdiche: il risultato tuttavia questa volta ci sembra meno efficace del solito. L'accordo tra Sony e Disney su Spider-Man alla fine si è più o meno trovato - e l'Honest Trailer sembra quindi già vecchio - e alcune gag, come i paragoni tra Michelle e Debbie Downer, sono piuttosto stiracchiate. E il paradosso di un grande potere negli occhiali da sole, oggetti che di solito si perdono, ci è sembrato voluto.

E' vero, questo Spidey e l'MCU in generale campano di rendita su Tony Stark e Avengers, e gli insegnanti che accompagnano Peter in gita arrivano dagli anni Novanta. Ma non sono rivelazioni di difetti, anzi saremmo pronti a scommettere che gli stessi autori del film si compiacciono di aver rispettato un mandato preciso. Far From Home ha incassato 1.131.000.000 di dollari proprio per quelle ragioni. Forse siamo ingenui, forse è sempre stato così, ma in questi casi gli stessi Honest Trailers, più che rappresentare una simpatica coscienza critica sulle tendenze del momento, ne sono diventati parte integrante, in un certo senso succubi.

C'è una considerazione davvero tagliente, quella finale in cui si paragona l'esasperazione di Mysterio verso i supereroi con quella di tutti i cineasti che non si riconoscono nel cinema dei supereroi. Una lettura "meta" che - sorpresa! - aveva già suggerito il Federico Gironi nella nostra recensione di Spider-Man Far From Home.