Spider-Man Far From Home, Tom Holland ringrazia i fan con un dietro le quinte

Dopo che il film ha superato il miliardo di dollari al boxoffice, Tom ci mostra le sue acrobazie con i cavi.

Mentre Spider-Man Far From Home veleggia gaio sul 1.040.000.000 di dollari d'incasso, con grande gioia della Sony che può così insidiare i Marvel Studios, Tom Holland ha pensato bene di ringraziare il pubblico con un post su Instagram contenente un video dietro le quinte. E' molto breve, ma in pochi secondi sintetizza bene l'illusione hollywoodiana, degna dei più grandi numeri di Mysterio.

La scena sembra ambientarsi a Venezia, ma è una di quelle che non si sarebbero mai potute girare sul serio nella città lagunare. All'inizio della clip, alle spalle di Tom, c'è infatti bluescreen ovunque, anche nei "canali": siamo evidentemente in un teatro di posa. Peter sta per arrampicarsi sui muri delle calli, e si possono già notare i cavi legati alle spalle dell'attore. Dopo il primo vero salto di Tom, la gru nello sfondo entra in azione e solleva l'attore per i cavi, mentre lui mima gli agili movimenti di Spidey. In postproduzione, il fondale, i canali e la gru saranno coperti dalla CGI, e sempre con la computer grafica i cavi che reggono Holland saranno cancellati. Effetti visivi e fisici a parte, Holland voleva anche farci intendere che si è impegnato in prima persona nelle scene d'azione, senza fare eccessivo affidamento sugli stuntmen Greg Townley e Luke Scott, che comunque ringrazia per essersi presi "le botte grosse"!