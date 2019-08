Spider-Man: Far From Home supera Skyfall e diventa il film Sony con il più alto incasso di sempre

News Cinema

Con il suo miliardo e cento milioni di dollari incassati fino ad oggi, il ragno scavalca James Bond nella classifica dei titoli più redditizi della major.

Eh sì, alla Sony hanno fatto proprio bene a cercare e trovare un accordo con la Marvel per inserire Spider-Man (di cui detengono i diritti di sfruttamento cinematografico) nel MCU. Il trattamento creativo della Marvel ha giovato molto al personaggio ritagliando per lui il giusto spazio narrativo nei film corali e dandogli nuova linfa nei due titoli Homecoming e Far From Home. Proprio Spider-Man: Far From Home, da questo weekend, è diventato il film più redditizio di sempre della lunga lista di titoli prodotti da Sony / Columbia Pictures. Il più redditizio di sempre, precisiamo, al box office mondiale. Far From Home conta attualmente un introito globale di 1 miliardo e 109 milioni di dollari, mentre Skyfall, il precedente campione di incassi in casa Sony, si era fermato a 1 miliardo e 108 milioni.