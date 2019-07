Spider-Man: Far From Home scala il box office americano con un'apertura record

News Cinema

Uscito martedì, il cinecomic di Jon Watts, uscito il 2 luglio, domina il box office del weekend e ha già incassato 185 milioni di dollari.

È partito col botto, al box office nord americano, Spider-Man: Far From Home, che arriverà sui nostri schermi il prossimo giovedì. Uscito di martedì, ha conquistato subito la vetta, iniziando il weekend con 91 milioni di dollari all'attivo e un totale stimato di 185 milioni di dollari in soli sei giorni. Non solo: la sua uscita è stata una scossa salutare per un mercato al momento in fase di ristagno, e anche gli altri film in classifica ne hanno guadagnato. Per gli amanti delle statistiche, gli analisti americani ci dicono che il cinecomic di Jon Watts - uscito in 4634 cinema - è la sesta migliore uscita di martedì e il ventiduesimo miglior risultato di sempre per un film uscito da sei giorni. A parte da noi, dove uscirà più tardi, Spider-Man: Far From Home è uscito praticamente dappertutto (in 66 Paesi), dove ha ottenuto 395 milioni per un totale globale di 580 milioni. Il budget del film è di 160 milioni di dollari.

Al secondo posto è sceso Toy Story 4, con 34 milioni di dollari nel weekend, che portano l'incasso in patria a 306 milioni di dollari, per un totale mondiale di 650 milioni. Dopo il weekend, Yesterday di Danny Boyle è terzo, con un totale di oltre 36 milioni di dollari (57 milioni coi mercati esteri). Quarto si è piazzato questa settimana l'horror di Gary Dauberman Annabelle 3 - primo in classifica da noi - con un incasso finora di 50 milioni di dollari e, contando i mercati esteri, di 135 milioni, quasi decuplicando il suo budget di partenza.

Chiude la Top 5 americana Aladdin, il cui stratosferico successo ha portato nelle tasche della Disney circa 320 milioni dal mercato nordamericano più 600 milioni da quelli esteri, per un totale di 921 milioni di dollari.

Interessante, infine, il sesto posto di un horror molto considerato come Midsommar, che con 11 milioni di dollari in cinque giorni diventa la miglior uscita dell'anno per un film indipendente.