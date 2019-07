Spider-Man Far From Home parte in vetta al boxoffice italiano

News Cinema

Prevedibilmente, il film Sony-Marvel al primo giorno di programmazione ha scalzato Annabelle 3, che comunque è uscito al momento giusto.

Spider-Man: Far from Home è sbarcato ieri nella sale italiane e si è prevedibilmente piazzato alla vetta del boxoffice, totalizzando nel primo giorno 1.462.000 euro, portando al cinema 213.000 spettatori. La partenza è ottima, se paragonata ai risultati del precedente Spider-Man Homecoming, che nell'intero primo weekend (nel 2017 ma sempre nello stesso periodo di luglio) portò a casa in totale 2.653.000 euro. E' facile immaginare che che Far from Home possa doppiarlo, anche se Homecoming uscì di giovedì, quindi ebbe un giorno in meno a disposizione. Dovremo aspettare lunedì per avere il responso definitivo, ma Peter Parker, la Sony e il nostro distributore Warner Bros possono dormire sonni tranquilli: il risultato italiano sarà in linea con i 604 milioni di dollari totalizzati finora nel resto del mondo.