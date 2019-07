Spider-Man Far From Home: le versioni alternative della zia May

News Cinema

Marisa Tomei posta su Instagram varie prove di trucco e acconciatura per trovare il look giusto del suo personaggio.

Oggi arriva nelle nostre sale Spider-Man Far From Home: nell'attesa di vederlo, vi risulterà divertente un post su Instagram da parte di Marisa Tomei, alias la nuova, giovane e dinamica zia May già vista in Spider-Man Homecoming. Come spesso succede per film così importanti, il reparto trucco & parrucco ha sperimentato insieme a Marisa varie versioni della zia May, ivi compresa quella più "attempata" ("un omaggio a Anne Bancroft", secondo Marisa). Interessante come, tra tutte le incarnazioni possibili, sia stata scelta alla fine quella meno elaborata e più semplice, acqua e sapone, in linea con la caratterizzazione dello stesso Peter Parker incarnato da Tom Holland. Marisa Tomei ci introduce le foto di ogni prova nel post che embeddiamo qui sotto.

Spider-Man Far From Home ha già incassato finora in tutto il mondo quasi 590 milioni di dollari.