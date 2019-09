Spider-Man Far From Home: Jake Gyllenhaal, Tom Holland e la scena impossibile

News Cinema

Nel film il rapporto tra Mysterio e Peter è una cosa seria, durante le riprese lo è stato molto meno...

Bisognerà attendere il 5 novembre per l'uscita in Blu-ray, Ultra HD 4K e dvd di Spider-Man: Far From Home, ma nel frattempo Mysterio in persona, alias Jake Gyllenhaal, ha condiviso sul suo account Instagram un video di papere sul set. Il breve montaggio si riferisce a una scena chiave, quella in cui Peter consegna gli occhiali intertattivi di Tony Stark a Mysterio. Un momento profondo, al massimo venato di leggera ironia, ma la professionalità di Gyllenhaal sembra messa a dura prova dall'incapacità di Holland nel mantenersi serio. A quel punto, nomination all'Oscar o meno (per I segreti di Brokeback Mountain, per la cronaca), Jake si fa contaggiare dallo spirito "sciallo" del suo esimio collega.

Costato 160 milioni di dollari, Far From Home ha portato a casa ben 1.128.000.000 in tutto il mondo, traguardo che ha sfortunatamente galvanizzato la Sony in merito alla propria possibile indipendenza dai Marvel Studios e dal Marvel Cinematic Universe. Sappiamo infatti che, salvo accordi dell'ultimo minuto, d'ora in poi il Parker di Holland viaggerà slegato da quella continuity.