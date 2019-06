Spider-Man Far From Home: i primi giudizi sono più che positivi

Il primo film dell'era post Avengers: Endgame avrebbe potuto deludere le aspettative? Certo che sì. E le ha deluse? Certo che no. Spider-Man: Far From Home deve ancora uscire in sala (il 2 luglio negli USA e il 10 in Italia), ma i primi commenti che piovono sui social da parte dei giornalisti che lo hanno visto sono estremamente positivi.

A quanto sembra sono tutti estasiati dal sequel di Spider-Man: Homecoming che più che proseguire quella storia, si allaccia direttamente agli eventi post schiocco di dita di Thanos e all'intervento degli Avengers per rimettere le cose a posto. Sono quindi trascorsi cinque anni dallo schiocco e tutti coloro che erano stati cancellati sono tornati. Il modo in cui questa linea narrativa è stata trattata in Far From Home è uno dei motivi del plauso chi lo ha visto, oltre agli elogi per una trama con molti colpi di scena, ricca di umorismo, cuore e calore.

E non è tutto. Anche Jake Gyllenhaal che interpreta Mysterio ha ricevuto non pochi complimenti e di lui, non potendo rivelare altro, i critici scrivono sui social che ciò che si vede nel trailer è soltanto la punta dell'iceberg. Oltre a Tom Holland, Zendaya e Marisa Tomei, il cast si arricchisce della presenza di Samuel L. Jackson e Cobie Smulders, rispettivamente Nick Fury e l'Agente Maria Hill.

Come il primo film, Spider-Man: Far From Home è diretto da Jon Watts e si appresta ad essere un altro successo del Marvel Cinematic Universe.



Spider-Man: Far From Home: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD