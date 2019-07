Spider-Man Far From Home ha superato il miliardo di dollari d'incasso, è record per il Tessiragnatele

News Cinema

Nessun lungometraggio dedicato a Peter Parker aveva mai incassato tanto, ma prestiamo sempre attenzione all'inflazione!

Spider-Man Far From Home ha superato il miliardo di dollari d'incasso globale, conquistando un record almeno apparente: è il più grande incasso mai registrato da un film di Spider-Man. Naturalmente il discorso non è mai così assoluto: non ci stancheremo mai di ripeterlo, ma l'inflazione pesa davvero tanto per esempio sugli 890 milioni di dollari dello Spider-Man 3 di Raimi, risalente al 2007. Attaccarsi alle cifre rischia quindi di essere un esercizio piuttosto sterile, però non è sterile constatare quanto il franchise del Tessiragnatele stia crescendo dopo il reboot con Tom Holland.