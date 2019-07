Spider-Man Far From Home è sempre primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Non lo impensierisce Serenity, comunque secondo, seguito da Edison con Benedict Cumberbatch.

Spider-Man Far From Home è ancora primo al boxoffice italiano del weekend, portando a casa nel fine settimana un altro 1.485.000 euro e toccando quindi gli 8.423.000. La sua rappresenta una strenua battaglia che il mercato degli esercenti e dei distributori sta combattendo contro le abitudini estive anti-cinematografiche degli italiani. Come vi avevamo accennato, la battaglia sta dando i suoi frutti con il quasi 30% in più di incassi generali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nel mondo il sequel con Tom Holland diretto da Jon Watts è arrivato a quota 970 milioni di dollari (su 160 di costo).

Entra in seconda posizione il curioso noir Serenity con Matthew McConaughey e Anne Hathaway: la cifra raccolta alla partenza è 388.000 euro, con discreta media di 1.154 euro per 337 copie in circolazione.

Si colloca al terzo posto anche il debutto del più volte rimandato biografico Edison - L'uomo che illuminò il mondo con Benedict Cumberbatch, che si riaffaccia sugli schermi nostrani con 385.000 euro.