Spider-Man: Far From Home, ci sarà Tony Stark alias Robert Downey Jr.?

Spider-Man Far From Home arriverà in sala nel luglio del 2019, due mesi dopo Avengers 4. Il destino degli amati supereroi dopo Avengers: Infinity War è nebuloso, ma non è spoiler intuire che Peter Parker alias Tom Holland se la cavi, visto che questo seguito di Spider-Man: Homecoming arriva in continuity. C'è però una domanda alla quale eventuali indiscrezioni potrebbero dare risposte indirette: che ne sarà di Tony Stark alias Robert Downey Jr.? Sopravviverà Stark all'apocalisse di Thanos? L'attore appenderà l'armatura al chiodo o apparirà ancora come mentore di Spidey? Non proseguite se non volete spoiler.

Su Reddit qualcuno ha segnalato che, in un video dal set di Far From Home, che si sta girando a Londra, sarebbe stato visto Jon Favreau, regista per suo conto e nella saga inteprete di Happy Hogan, braccio destro di Stark. Di per sè la sua apparizione non implicherebbe anche quella di Tony, però i due sono parecchio legati e la presenza di uno spesso attira come un magnete quella dell'altro. Insomma, se Favreau su quel set è presente in qualità di attore e non solo di collega passato a salutare (a Londra?), per lo meno l'entourage di Stark è confermato. Suspense...