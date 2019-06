Spider-Man Far From Home: c'è mancato poco che il nuovo Captain America facesse un cameo

News Cinema

Peter Parker avrebbe potuto incontrare Sam Wilson, l'ex Falcon che ha ricevuto lo scudo dal Cap.

È vero che arrivare in sala dopo Avengers: Endgame è un pesante fardello da caricarsi sulle spalle. Non abbiamo la minima idea di quanto possa essere stato complicato scrivere Spider-Man: Far From Home mentre Engame era in fase di riprese, considerato che il film con Tom Holland nei panni di Peter Parker avrebbe dovuto gestire narrativamente il lutto per la morte di alcuni Avengers (voi sapete quali), l'uscita di scena di uno in particolare (sapete anche questo) e il gap di cinque anni dopo il ritorno della metà della popolazione dell'universo ridotta in cenere in Infinity War.