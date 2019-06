Spider-Man e Venom nello stesso film? Per Kevin Feige "prima o poi accadrà, ma dipende dalla Sony"

Potrebbero mai incontrarsi nello stesso film il Venom di Tom Hardy e lo Spider-Man di Tom Holland, imminente nelle nostre sale il 10 luglio con Spider-Man: Far from Home? Le voci si rincorrono da qualche tempo. Cinemablend lo ha chiesto al boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, il quale però ha relativo potere decisionale sui due personaggi. Per quanto infatti il nuovo Peter Parker sia apparso nel Marvel Cinematic Universe, i più attenti ricorderanno che i diritti di sfruttamento cinematografico del "sottouniverso" del Tessiragnatele appartengono ancora alla Sony. I Marvel Studios e la Disney, pur controllando la continuity del personaggio in funzione del Marvel Cinematic Universe, devono comunque pagare alla Sony la partecipazione di Spidey ai loro film. Insomma, se la situazione con gli X-Men si è sbloccata con l'acquisizione della Fox, la Disney non possiede ancora la Sony, e quest'ultima non molla l'osso. Feige però ha voluto rispondere ugualmente alla domanda.

"Beh, dipende dalla Sony. La Sony possiede entrambi i personaggi [in ambito cinematografico, ndr] e hanno Venom nel loro mondo. Non so quali siano i loro piani per un altro Venom e se lo faranno. Ma sembra probabile che prima o poi accada."

Amy Pascal, alla Sony storica produttrice dei film di Spider-Man sin dai primi anni Duemila, non ha nemmeno escluso che l'incontro si verifichi prima o poi, ma ha sottolineato:

"La chiave per Venom, per Tom Holland, per Spider-Man, per lo Spider-Verse è che, per quanto ci sia la tentazione di unire i puntini, niente funziona se ogni singolo film non funziona di per sè e non ha una sua indipendenza. La chiave è quella."