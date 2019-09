Spider-Man: c'è l'accordo. Marvel e Sony produrranno assieme i prossimi due film

News Cinema

Si è concluso nel migliore (?) dei modi il braccio di ferro tra i due marchi titolari dei diritti cinematografici dell'Uomo Ragno.

Ve lo ricordare quel film che si chiamava Thirteen Days, e raccontava crisi dei missili di Cuba?

Chissà che un giorno qualcuno non ne giri uno dal titolo 38 days: perché 38 sono stati i giorni durante i quali il mondo del cinema e gli appassionati di cinecomic sono stati col fiato sospeso in attesa di conoscere quello che sarebbe stato il futuro di Spider-Man, il più amato forse di tutti i supereroi, nonché al momento uomo (ragno) di punta degli Avengers.

38 giorni che hanno visto contrapposte Marvel e Sony, con la seconda che aveva minacciato la prima di far valere i suoi diritti e di sviluppare film sull'arrampicamuri unicamente al di fuori del MarvelVerse, privando così Feige & soci di un personaggio centrale per le loro strategie.

In base all'accordo che è stato appena siglato, Marvel e Sony collaboreranno ancora per due film: uno dentro il MarvelVerse, l'altro da esso slegato.

"Sono entusiasta che il viaggio di Spidey nel MCU possa continuare, e tutti noi dei Marvel Studio emozionati all'idea di poter continuare a lavorare al progetto," ha dichiarato Feige. "Spider-Man è un'icona potentissima e un'eroe le cue avventure coinvolgono spettatori di tutte le età e di tutto il mondo. È anche l'unico supereroe ad avere il potere di cavalcare universi cinematografici diversi, quindi anche Sony continuerà a sviluppare il suo Spidey-Verse, e non sappiamo quali altre sorprese ci potrà riservare il futuro.

Ancora non sono stati resi noti i dettagli commerciali e finanziari dell'accordo tra Marvel e Sony, così come non è ancora certo che il regista Jon Watts tornerà a chiudere la sua trilogia, iniziata con Spider-Man: Homecoming e proseguita con Far From Home. Scontato appare invece che sarà ancora Tom Holland a interpretare il ruolo di Peter Parker, mentre certo è che il prossimo appuntamento al cinema con l'Arrampicamuri è fissato per il 16 luglio 2021.