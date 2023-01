Spider-Man Across the Spider-Verse, una figlia per Peter B. Parker, in una foto e due concept art!

News Cinema

Peter B. Parker nell'animato Spider-Man Across the Spider-Verse avrà una figlia: la fonte è l'account Twitter ufficiale del film... e ci sono due belle concept art del personaggio, Mayday.

Ebbene sì, Peter B. Parker in Spider-Man Across the Spider-Verse ha una figlia, si chiama Mayday e l'account Twitter ufficiale del cartoon ce la mostra in anteprima: una foto del film la suggerisce soltanto, ma due simpatiche concept art ci permettono di vedere bene il personaggio, mentre un'inquadratura del precedente Spider-Man Un nuovo universo ci ricorda che una conversazione vertente sui figli c'era già stata, tra Miles Morales e Peter B. Parker. Leggi anche Spider- Man: Across the Spider-Verse ha una connessione con I Fantastici 4

From Peter B. Parker to Papa B. Parker #SpiderVerse pic.twitter.com/4OMb4jBGdi — Spider-Man: Across The Spider-Verse (@SpiderVerse) January 15, 2023

Spider-Man Across the Spider-Verse, chi è Mayday, figlia di Peter B. Parker