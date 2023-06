Spider-Man: Across the Spider-Verse - In sviluppo un live action su Miles Morales

News Cinema

Spider-Man: Across the Spider-Verse ha appena debuttato al cinema, ma la produttrice Amy Pascal ha già confermato l'arrivo di un live action su Miles Morales (e di uno standalone su Spider-Woman). Scopriamo quindi cosa ha dichiarato.

Spider-Man: Across the Spider-Verse ha finalmente debuttato nelle sale italiane - da oggi, 1° giugno. Primo appuntamento di un'estate ricca di blockbuster e pellicole molto attese - Transformers - Il Risveglio, Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Elemental, Barbie ed Oppenheimer, solo per citarne alcuni - il progetto si configura come il secondo capitolo di una trilogia - la terza parte, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, sarà al cinema dal 29 marzo 2024. Miles Morales, però, potrebbe però tornare non solo nel lungometraggio animato ma anche in un film live action, come anticipato dalla storica produttrice Amy Pascal.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - Miles Morales è pronto a debuttare in live action

Miles Morales, dopo lo straordinario successo di Spider-Man - Un nuovo universo, è diventato uno dei personaggi preferiti dai fan di tutto il mondo ed una delle iterazioni dell'Uomo Ragno più iconiche. Prevedibile, quindi, che Marvel e Sony andassero incontro al desiderio del pubblico, che sperava di assistere ad un'avventura in live action di Miles. A confermare che il progetto è in fase di sviluppo è stata quindi Amy Pascal - storica produttrice dei prodotti legati a Spider-Man - durante un'intervista a Variety. Alla domanda esplicita di veder realizzato un live action su Miles Morales - e uno stand-alone su Spider-Woman - Pascal ha infatti risposto così:

Vedremo tutto questo. Li faremo tutti.

A momento, però, non sono stati rivelati ulteriori dettagli. Shameik Moore - doppiatore di Miles Morales - aveva però già espresso l'interesse di interpretare Spider-Man anche "in carne ed ossa" ed è quindi probabile che la produzione deciderà di esaudire il suo desiderio. Più complesso, invece, sarebbe il discorso in merito a Gwen Stacy. Nella trilogia animata l'eroina ha infatti la voce di Hailee Steinfeld, già volto di Kate Bishop nel MCU. Nel suo caso, quindi, sarebbe necessario un re-casting. Ad introdurre Miles nel mondo "live action" potrebbe essere, del resto, la storia raccontata in Spider-Man: Across the Spider-Verse. In un breve teaser, il villain La Macchia visita infatti l'universo Sony di Spider-Man - a cui appartengono il franchise su Venom e i progetti sugli altri iconici personaggi del mondo di Peter Parker. Per quanto riguarda il film su Spider-Woman, pare si tratterà invece di un lungometraggio animato, che riprenderà l'arco narrativo di Jessica Drew (Issa Rae) - introdotta proprio nel film attualmente nelle sale. Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti.