Spider-Man 4, Tom Holland tornerà solo se il film "renderà giustizia al personaggio"

News Cinema

Tom Holland si esprime sul ritorno del suo Peter Parker in un potenziale quarto capitolo del suo Spider-Man, precisando di essere molto protettivo nei confronti del personaggio e che tornerebbe ad una condizione.

Tom Holland ha rotto il silenzio in merito ai prossimi passi di Spider-Man. Dopo No Way Home, il pubblico attende aggiornamenti concreti sul progetto, un’impresa ostacolata anche dallo sciopero di sceneggiatori prima e attori dopo. Ma cosa ne sarà del suo Peter Parker? Lo Spider-Verse continua ad espandersi grazie al supporto di Sony, ma il pubblico ormai affezionato a Tom Holland vuole scoprire cosa ne sarà del suo Spider-Man e l’attore, a distanza di mesi, ha concesso ai curiosi un breve aggiornamento.



Spider-Man: No Way Home: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Spider-Man 4 si farà? Tom Holland: “Se riusciremo a rendere giustizia al personaggio”

Tom Holland tornerà nel MCU? Questa volta è l’attore a spezzare il silenzio in merito al possibile coinvolgimento futuro del suo Peter Parker. Secondo quanto riportato da Screen Rant, Sony Pictures e i Marvel Studios avrebbero considerato la possibilità di una nuova trilogia con protagonista Tom Holland e il suo Peter Parker, ma cosa ne penserà il diretto interessato? Ora che entrambi gli scioperi sono giunti al termine, molti Studios hanno ripreso con la programmazione, riavviando i progetti in fase di sviluppo. Ecco perché in molti attendono aggiornamenti concreti sul futuro di Spider-Man. Intervistato da Collider, Tom Holland ha confessato di aver lasciato una porta aperta verso il mondo Marvel, ma di essere interessato soltanto se la storia dovesse rendere giustizia al suo personaggio.

Tutto ciò che posso dire è che siamo stati attivamente impegnati in conversazioni su come potrebbe essere una quarta interpretazione del mio personaggio. Se riusciremo o meno a trovare un modo per rendere giustizia al personaggio è un’altra questione. Mi sento molto protettivo nei confronti di Spider-Man. Mi reputo molto, molto fortunato per aver potuto lavorare su una saga che è migliorata con ogni film, che è diventata di maggior successo con ogni film, il che penso sia davvero raro, e voglio proteggere la sua eredità. Quindi, non farò un altro film solo per fare un altro film. Dovrà valere la pena per il personaggio.

Tom Holland ha interpretato Spider-Man in tre film stand alone che compongono la sua trilogia come Homecoming, Far From Home e No Way Home, ma ha dato un contributo anche ai film corali con gli altri Avengers come Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. L’attore deve la sua grande popolarità oggi all’universo Marvel e ne è consapevole. Nell’intervista ha aggiunto:

Se troveremo un modo sarebbe folle non rimettere il costume di Spider-Man, perché devo tutto a lui. Adoro questo personaggio e adoro le persone con cui lavoro. Per cui mi piacerebbe raccontare un’altra storia, ma solo se riusciremo a trovare quella giusta.