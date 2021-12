Spider-Man 4 si farà, ma di cosa parlerà? La Sony suggerisce qualcosa

News Cinema

Mentre Spider-Man No Way Home demolisce ogni reticenza con incassi al boxoffice da capogiro, Amy Pascal della Sony e Kevin Feige dei Marvel Studios suggeriscono cosa possa esserci dietro l'angolo per l'Arrampicamuri. Con Tom Holland?

Spider-Man No Way Home sta letteralmente esplodendo al boxoffice internazionale, incluso quello italiano, e nonostante Tom Holland abbia invocato per se stesso nei giorni scorsi un'agognata pausa da Peter Parker, i fan, la Sony Pictures e i Marvel Studios non sembrano intenzionati a dargliela... o forse sì? Da quello che è stato detto nelle ultime ore, Spider-Man 4 non sembra essere messo in dubbio, ma in effetti mancano delle tempistiche certe. Leggiamo cos'ha detto in merito qualche pezzo grosso delle due major di cui sopra... L'allerta spoiler qui in basso non si riferisce a rivelazioni su un quarto capitolo, ma al finale di No Way Home. Leggi anche Spider-Man No Way Home vola sopra gli 11 milioni di euro al box office italiano!

Spider-Man 4 dopo Spider-Man No Way Home: cosa aspettarsi [SPOILER]

Il boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha dichiarato al New York Times che il futuro di Peter Parker dopo Spider-Man No Way Home è già nelle fasi di pianificazione. Feige non è il tipo da sbottonarsi così presto su film futuri, ma in questo caso c'è una motivazione: rassicurare i fan.

Amy [Pascal, boss della Sony Pictures], io, la Disney e la Sony stiamo già attivamente progettando la prossima direzione della storia, e ve lo dico apertamente perché non voglio che i fan vengano traumatizzati da qualche separazione, come quella accaduta dopo Far From Home. Non risuccederà.

Il particolare accordo tra i Marvel Studios / Disney e la Sony Pictures prevede che i primi realizzino i film di Spider-Man per conto dei secondi, calibrando bene a livello contrattuale ogni legame tra il Marvel Cinematic Universe e il Sony's Spider-Man Universe: dopo Far From Home ci fu maretta tra le due major, con una prospettiva di divorzio, tanto che persino Tom Holland intervenne per pacificare gli animi. Amy Pascal dal canto suo è tranquillissima, perché già sa dove potrebbe andare Spider-Man 4. Al termine di No Way Home Peter Parker ricomincia da zero, dimenticato per sua volontà da tutti, ergo...

Avete visto Spider-Man prendere una decisione epocale, una che non gli avete mai visto prima prendere. È un sacrificio. E ci dà un sacco su cui lavorare per il prossimo film.