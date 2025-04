Spider-Man 4, il nuovo film con Tom Holland ha un titolo ufficiale e una data di uscita!

News Cinema

In occasione del CinemaCon, è stato svelato il titolo ufficiale del quarto film dedicato a Spider-Man di Tom Holland e anche la nuova data d'uscita al cinema.

Tom Holland non ha rinunciato al suo Spider-Man. Anche se Peter Parker non è stato incluso nel primo elenco ufficiale di eroi di ritorno in Avengers: Doomsday, è chiaro che Sony Pictures e Marvel Studios non hanno ancora intenzione di disfare la ragnatela. In occasione del CinemaCon 2025, è stato condiviso un aggiornamento interessante in merito a Spider-Man 4: oltre alla tempistica delle riprese e la conferma della data d’uscita, il progetto ha anche rivelato il suo titolo ufficiale.

Spider-Man 4: rivelato il titolo ufficiale del prossimo film con Tom Holland

Il regista Destin Daniel Cretton e il protagonista Tom Holland hanno confermato che il titolo scelto per il quarto film fa riferimento ad un arco narrativo ben noto ai fumetti Marvel e che si adatta anche agli eventi del finale di Spider-Man: No Way Home. Come riporta Screen Rant, il titolo ufficiale del quarto film è Spider-Man: Brand New Day e, a detta di Tom Holland, questo capitolo rappresenta “un nuovo inizio” per il franchise dopo quel cliffhanger di No Way Home. Il regista, dal suo canto, ha precisato che il film è in piena preparazione e dovrebbe avviare le riprese in estate.

A differenza della data iniziale prevista tempo fa, Spider-Man: Brand New Day ha modificato leggermente la tempistica passando dal 24 luglio 2026 al 31 luglio 2026. Ma cosa vorrà significare il titolo scelto per il film? I precedenti relativi alla trilogia avevano scelto un tema ricorrente per Spider-Man relativi al concetto di “casa”, mentre la scelta ricaduta su Brand New Day per il quarto capitolo interrompe questa tendenza e traccia un nuovo percorso per Peter Parker. Nei fumetti, Brand New Day segue quanto accaduto in One More Day, volume dove Peter ha sacrificato il suo matrimonio con Mary Jane Watson e il loro bambino mai nato al malvagio Mefisto per salvare zia May. Seguendo questa impostazione, il film ha impostato una sorta di reset per l’eroe e ha introdotto nuovi personaggi e villain. Inoltre anche nei fumetti tutti hanno dimenticato la vera identità di Spider-Man, che si riallaccia all’incantesimo di Doctor Strange in No Way Home. Non è chiaro come questo film si unirà al resto delle trame del MCU, ma un dato è certo: pur non essendo stato coinvolto in Avengers: Doomsday, Brand New Day è atteso al cinema dopo il film corale dei Vendicatori, per cui potrebbe spiegare eventualmente l’assenza di Peter Parker.